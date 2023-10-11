Суд оставил Шуфрича в СИЗО до 15 ноября

Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, его подозревают в государственной измене. Об этом пишет издание "Ґрати" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

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Судьи оставили в силе определение Печерского районного суда Киева от 15 сентября, тот присудил Шуфричу содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, пишет СМИ.

15 сентября нардеп получил подозрение в государственной измене, по местам жительства политика и у его близкого окружения осуществили 45 обысков.

В частности, у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

Также правоохранители показали найденный при обыске у нардепа документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска с 2014 года.

По версии следствия, политик выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы.

4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Шуфрича за фотофиксацию блокпостов, но 16 мая ему удалось уехать из Украины, хотя через неделю он вернулся.

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