Суд оставил Шуфрича в СИЗО до 15 ноября
Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, его подозревают в государственной измене. Об этом пишет издание "Ґрати" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.
Судьи оставили в силе определение Печерского районного суда Киева от 15 сентября, тот присудил Шуфричу содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, пишет СМИ.
15 сентября нардеп получил подозрение в государственной измене, по местам жительства политика и у его близкого окружения осуществили 45 обысков.
В частности, у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.
Также правоохранители показали найденный при обыске у нардепа документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска с 2014 года.
По версии следствия, политик выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.
Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы.
- 4 апреля 2022 года тероборона Киева задержала Шуфрича за фотофиксацию блокпостов, но 16 мая ему удалось уехать из Украины, хотя через неделю он вернулся.
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