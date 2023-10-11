UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Суд оставил Шуфрича в СИЗО до 15 ноября

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 16:07
Суд оставил Шуфрича в СИЗО до 15 ноября - Фото
Фото: ''Ґрати''

Киевский апелляционный суд оставил под стражей народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, его подозревают в государственной измене. Об этом пишет издание "Ґрати" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Судьи оставили в силе определение Печерского районного суда Киева от 15 сентября, тот присудил Шуфричу содержание под стражей на два месяца без права внесения залога, пишет СМИ.

15 сентября нардеп получил подозрение в государственной измене, по местам жительства политика и у его близкого окружения осуществили 45 обысков.

В частности, у Шуфрича обнаружили георгиевские ленты, российские медали, ордена, гербы страны-оккупанта и даже военные кители.

Также правоохранители показали найденный при обыске у нардепа документ со схемой "автономии" Донецка и Луганска с 2014 года.

По версии следствия, политик выполнял задачи бывшего нардепа и агента ФСБ Владимира Сивковича и в 2021 году пытался дискредитировать и добиться увольнения отдельных сотрудников украинской разведки.

Шуфричу грозит до 15 лет тюрьмы.

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судгосизменасизонестор шуфрич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 