Суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня
12 вересня Печерський суд Києва залишив детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня. Про це повідомило Суспільне.
Прокурори наполягали, щоб детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою. Вони аргументували це ризиками – можливістю його виїзду за кордон, переховування від слідства чи тиску на свідків.
Захист заперечував такі твердження та називав справу проти Магамедрасулова атакою на НАБУ. Сам він заявив, що під час затримання до нього застосовували силу.
У суді СБУ надала як доказ аудіозапис розмови Руслана з батьком, де він нібито обговорює реалізацію продукції в Дагестан та торгівлю з Росією. Також було представлено листування з подібними згадками.
Магамедрасулов підтвердив факт розмови, але стверджує, що її контекст був викривлений і мови про Дагестан не йшло. Адвокати припускають, що йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан.
За словами захисту, в матеріалах йдеться про пільгову програму з реалізації коноплі, яка діє саме в Узбекистані. У Дагестані такої програми немає.
Крім того, контакт компанії, якій планували продати продукцію, нібито належить дитячій реабілітаційній клініці. А фірма з Дагестану, яку згадують прокурори, перебуває під слідством у Росії з 2023 року і має заборону на діяльність.
- 21 липня СБУ та ОГП заявили про викриття Магамедрасулова на веденні бізнесу в Росії. За версією слідства, він має контакти з представниками РФ і допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з державою-агресором.
- 22 липня суд заарештував одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова. Захист заявив, що ухвала незаконна й буде подана апеляція.
- 8 серпня СБУ відповіла на заяви про "необґрунтованість" підозр детективам НАБУ й тиск. Вони не відповідають дійсності, зазначили в службі.
- 22 серпня СБУ заявила про нові докази торгівлі посадовця НАБУ Магамедрасулова та його батька коноплями з Росією.
