Суд залишив детектива НАБУ Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня

Прокурори наполягали на продовженні арешту детектива через можливість його виїзду за кордон, переховування від слідства чи тиску на свідків

Руслан Магамедрасулов ​​у суді (Фото: Суспільне/Олексій Арунян)

12 вересня Печерський суд Києва залишив детектива Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова під вартою до 21 жовтня. Про це повідомило Суспільне.

Прокурори наполягали, щоб детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою. Вони аргументували це ризиками – можливістю його виїзду за кордон, переховування від слідства чи тиску на свідків.

Захист заперечував такі твердження та називав справу проти Магамедрасулова атакою на НАБУ. Сам він заявив, що під час затримання до нього застосовували силу.

У суді СБУ надала як доказ аудіозапис розмови Руслана з батьком, де він нібито обговорює реалізацію продукції в Дагестан та торгівлю з Росією. Також було представлено листування з подібними згадками.

Магамедрасулов підтвердив факт розмови, але стверджує, що її контекст був викривлений і мови про Дагестан не йшло. Адвокати припускають, що йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан.

За словами захисту, в матеріалах йдеться про пільгову програму з реалізації коноплі, яка діє саме в Узбекистані. У Дагестані такої програми немає.

Крім того, контакт компанії, якій планували продати продукцію, нібито належить дитячій реабілітаційній клініці. А фірма з Дагестану, яку згадують прокурори, перебуває під слідством у Росії з 2023 року і має заборону на діяльність.