Суд оставил детектива НАБУ Магамедрасулова под стражей до 21 октября

Прокуроры настаивали на продлении ареста детектива из-за возможности его выезда за границу, сокрытия от следствия или давления на свидетелей

Руслан Магамедрасулов в суде (Фото: Суспильне/Алексей Арунян)

12 сентября Печерский суд Киева оставил детектива Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова под стражей до 21 октября. Об этом сообщило Суспильне.

Прокуроры настаивали, чтобы детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей. Они аргументировали это рисками – возможностью его выезда за границу, сокрытия от следствия или давления на свидетелей.

Защита отрицала такие утверждения и называла дело против Магамедрасулова атакой на НАБУ. Сам он заявил, что во время задержания к нему применяли силу.

В суде СБУ предоставила в качестве доказательства аудиозапись разговора Руслана с отцом, где он якобы обсуждает реализацию продукции в Дагестан и торговлю с Россией. Также была представлена переписка с подобными упоминаниями.

Магамедрасулов подтвердил факт разговора, но утверждает, что его контекст был искажен и речи о Дагестане не шло. Адвокаты предполагают, что речь шла об Узбекистане, а не о Дагестане.

По словам защиты, в материалах речь идет о льготной программе по реализации конопли, которая действует именно в Узбекистане. В Дагестане такой программы нет.

Кроме того, контакт компании, которой планировали продать продукцию, якобы принадлежит детской реабилитационной клинике. А фирма из Дагестана, которую упоминают прокуроры, находится под следствием в России с 2023 года и имеет запрет на деятельность.