Сумська ОВА заявила, що російські спецслужби через Telegram намагаються зірвати мобілізацію

Місцева влада каже, що ворог через спеціальні Telegram-канали "впливає на свідомість" молоді

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Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні, зокрема в Сумській області. Про це заявила обласна військова адміністрація.

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В ОВА стверджують, що спецслужби РФ у регіоні через спеціальні Telegram-канали "впливають на свідомість" місцевої молоді, яка за гроші виконує відповідні завдання щодо дискредитації влади та зриву процесу мобілізації.

На тлі цього Рада оборони Сумської області підготувала рекомендації для навчальних закладів та батьків школярів і студентів щодо запобігання можливої участі дітей в акціях, які проводять ворожі спецслужби.

"Також Рада оборони звертається до жителів Сумщини з проханням звернули увагу на те, які інтернет-ресурси відвідують їх діти", – йдеться в повідомленні.

З 4 квітня в Україні набув чинності закон, який передбачає, що всіх чоловіків віком від 25 років, визнаних придатними до служби, тепер також можуть мобілізувати.

Закон про мобілізацію набуде чинності з 18 травня. Зеленський очікує, що закон посилить контроль за ухилянтами та допоможе військовому керівництву.

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