Сумская ОВА заявила, что российские спецслужбы через Telegram пытаются сорвать мобилизацию

Местные власти говорят, что враг через специальные Telegram-каналы "влияет на сознание" молодежи

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Россияне пытаются сорвать мобилизацию в Украине, в том числе в Сумской области. Об этом заявила областная военная администрация.

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В ОВА утверждают, что спецслужбы РФ в регионе через специальные Telegram-каналы "влияют на сознание" местной молодежи, которая за деньги выполняет соответствующие задачи по дискредитации власти и срыву процесса мобилизации.

На фоне этого Совет обороны Сумской области подготовил рекомендации для учебных заведений и родителей школьников и студентов по предотвращению возможного участия детей в акциях, проводимых вражескими спецслужбами.

"Также Совет обороны обращается к жителям Сумщины с просьбой обратить внимание на то, какие интернет-ресурсы посещают их дети", – сказано в сообщении.

С 4 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий, что всех мужчин в возрасте 25 лет, признанных годными к службе, теперь также могут мобилизовать.

Закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Зеленский ожидает, что закон усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.

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