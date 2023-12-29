Сунак: Путін не зупиниться ні перед чим. Ми не дозволимо йому перемогти

Ріші Сунак заявив, що атаки на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети

Ріші Сунак і Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував масований російський обстріл України 29 грудня й заявив, що міжнародна спільнота не дозволить перемогти диктатору Росії Володимиру Путіну. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

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Він наголосив, що широкомасштабні атаки на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети – знищити свободу та демократію.

"Ми не дозволимо йому перемогти", – зазначив Сунак.

Він також зауважив, що необхідно "продовжувати підтримувати Україну – так довго, як це буде потрібно".

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Посол Британії в Україні Мартін Гарріс також назвав масований ракетний удар РФ по українських містах ще одним нападом й наголосив, що атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином. Детальніше про реакцію світових лідерів читайте у матеріалі LIGA.net.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що впродовж нічної атаки армія Росії випустила по Україні 158 ракет та ударних безпілотників.

У Києві в п’ятницю, 29 грудня, через пожежу в Подільському районі, спричинену ракетною атакою РФ, зафіксували локальне погіршення якості повітря.

Після масованого ворожого обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.

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