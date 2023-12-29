ЗСУ: Ракетний удар був не для "полювання на F-16". Росія дізнається, коли вони прибудуть до України
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракетний удар росіян вранці 29 грудня був одним із найбільш масованих за весь час великої війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, а й "Іскандери", "Кинджали", Х-22, С-300, Х-31 тощо.
"Такі ракети можуть збивати лише системи, які працюють по балістиці. Результат роботи протиповітряної оборони є досить успішним", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що удар не можна назвати "пошуком F-16".
"Росія чудово знатиме, коли вони з'являться, їхня розвідка працює", – заявив військовий.
З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.
- У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.
- У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.
- Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.
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