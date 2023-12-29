ЗСУ: Ракетний удар був не для "полювання на F-16". Росія дізнається, коли вони прибудуть до України

Ігнат заявив, що протиповітряна оборона показала "досить успішний" результат, враховуючи кількість цілей

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракетний удар росіян вранці 29 грудня був одним із найбільш масованих за весь час великої війни. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, а й "Іскандери", "Кинджали", Х-22, С-300, Х-31 тощо.

"Такі ракети можуть збивати лише системи, які працюють по балістиці. Результат роботи протиповітряної оборони є досить успішним", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що удар не можна назвати "пошуком F-16".

"Росія чудово знатиме, коли вони з'являться, їхня розвідка працює", – заявив військовий.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах. Сили ППО збили 114 цілей із 158.

У Дніпрі було влучання в пологовий будинок та торговий центр, у місті загинули чотири людини та десятки отримали поранення. У Києві відомо про двох загиблих та 28 постраждалих. В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка. У Харкові загинув чоловік, 11 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі – відео з місць.

Читайте також: "Стільки цілей ми ще не бачили". Росія вдарила "Кинджалами", Х-22, С-300 та Х-101 – Ігнат