ВСУ: Ракетный удар был не для "охоты на F-16". Россия узнает, когда они прибудут в Украину

Игнат заявил, что противовоздушная оборона показала "довольно успешный" результат, учитывая количество целей

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ракетный удар россиян утром 29 декабря был одним из наиболее массированных за все время большой войны. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но также "Искандеры", "Кинжалы", Х-22, С-300, Х-31 и так далее.

"Такие ракеты могут сбивать только системы, которые работают по баллистике. Результат работы противовоздушной обороны довольно успешный", — сказал Игнат.

Он отметил, что удар нельзя назвать "поиском F-16".

"Россия прекрасно будет знать, когда они появятся, их разведка работает", — заявил военный.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах. Силы ПВО сбили 114 целей из 158.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения. В Киеве известно о двух погибших и 28 пострадавших. В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших, погибла женщина. В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены. Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе — видео с мест.

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