Сунак: Путин не остановится ни перед чем. Мы не позволим ему победить

Риши Сунак заявил, что атаки на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прокомментировал массированный российский обстрел Украины 29 декабря и заявил, что международное сообщество не позволит победить диктатору России Владимиру Путину. Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

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Он подчеркнул, что широкомасштабные атаки на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели – уничтожить свободу и демократию.

"Мы не позволим ему победить", – отметил Сунак.

Он также отметил, что необходимо "продолжать поддерживать Украину – так долго, как это потребуется".

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Посол Британии в Украине Мартин Харрис также назвал массированный ракетный удар РФ по украинским городам еще одним нападением и подчеркнул, что атака на гражданскую инфраструктуру является военным преступлением. Подробнее о реакции мировых лидеров читайте в материале LIGA.net.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что в течение ночной атаки армия России выпустила по Украине 158 ракет и ударных беспилотников.

В Киеве в пятницу, 29 декабря, из-за пожара в Подольском районе, вызванного ракетной атакой РФ, зафиксировали локальное ухудшение качества воздуха.

После массированного вражеского обстрела есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.

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