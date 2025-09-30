Сибіга: Якщо Україну атакує 500-600 дронів та ракет, така ж кількість має атакувати Росію

Дипломат наголосив, що російські масовані атаки вимагають відповідних рішучих дій з боку України

Андрій Сибіга (Фото: МЗС України)

Росію має атакувати така сама кількість дронів та ракет, якою країна-агресорка атакує Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у бліцінтерв'ю кореспондентові Укрінформу.

За словами дипломата, президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що у відповідь Росія повинна "отримувати гідну відсіч і відповідь".

Він пояснив, що нинішні російські удари часто включають по 500–600 дронів в комбінації з ракетами, і такі атаки вимагають "відповідних рішучих дій з нашого боку".

"Що я маю на увазі: якщо 500–600 дронів атакували Україну, така ж кількість має атакувати Росію, військові об'єкти на її території", — підкреслив Сибіга.

Під час Варшавського безпекового форуму дипломат заявив, що українська зброя відтепер дістане будь-які військові об’єкти на території Росії.