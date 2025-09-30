Сибіга: Якщо Україну атакує 500-600 дронів та ракет, така ж кількість має атакувати Росію
Росію має атакувати така сама кількість дронів та ракет, якою країна-агресорка атакує Україну. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у бліцінтерв'ю кореспондентові Укрінформу.
За словами дипломата, президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що у відповідь Росія повинна "отримувати гідну відсіч і відповідь".
Він пояснив, що нинішні російські удари часто включають по 500–600 дронів в комбінації з ракетами, і такі атаки вимагають "відповідних рішучих дій з нашого боку".
"Що я маю на увазі: якщо 500–600 дронів атакували Україну, така ж кількість має атакувати Росію, військові об'єкти на її території", — підкреслив Сибіга.
Під час Варшавського безпекового форуму дипломат заявив, що українська зброя відтепер дістане будь-які військові об’єкти на території Росії.
- 27 вересня газета WSJ писала, що Трамп заявив Зеленському, що відкритий до зняття обмежень на удари вглиб Росії зброєю США.
- 28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати ведуть переговори щодо продажу далекобійних ракет Tomahawk європейським партнерам для передання Україні.
- 29 вересня спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що Трамп санкціонував далекобійні удари по Росії.
