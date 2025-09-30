Сибига: Если Украину атакует 500-600 дронов и ракет, такое количество должно атаковать РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД Украины)

Россию должно атаковать такое же количество дронов и ракет, которым страна-агрессор атакует Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в блиц-интервью корреспонденту Укрінформа.

По словам дипломата, президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что в ответ Россия должна "получать достойный отпор и ответ".

Он пояснил, что нынешние российские удары часто включают по 500-600 дронов в комбинации с ракетами, и такие атаки требуют "ответных решительных действий с нашей стороны".

"Что я имею в виду: если 500-600 дронов атаковали Украину, такое же количество должно атаковать Россию, военные объекты на ее территории", – подчеркнул Сибига.

Во время Варшавского форума по безопасности дипломат заявил, что украинское оружие отныне достанет любые военные объекты на территории России.