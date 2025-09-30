Сибига: Если Украину атакует 500-600 дронов и ракет, такое количество должно атаковать РФ
Россию должно атаковать такое же количество дронов и ракет, которым страна-агрессор атакует Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в блиц-интервью корреспонденту Укрінформа.
По словам дипломата, президент Владимир Зеленский постоянно подчеркивает, что в ответ Россия должна "получать достойный отпор и ответ".
Он пояснил, что нынешние российские удары часто включают по 500-600 дронов в комбинации с ракетами, и такие атаки требуют "ответных решительных действий с нашей стороны".
"Что я имею в виду: если 500-600 дронов атаковали Украину, такое же количество должно атаковать Россию, военные объекты на ее территории", – подчеркнул Сибига.
Во время Варшавского форума по безопасности дипломат заявил, что украинское оружие отныне достанет любые военные объекты на территории России.
- 27 сентября газета WSJ писала, что Трамп заявил Зеленскому, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России оружием США.
- 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты ведут переговоры о продаже дальнобойных ракет Томагавк европейским партнерам для передачи Украине.
- 29 сентября спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Трамп санкционировал дальнобойные удары по России.
