Теза "хай діти депутатів служать" насправді популярна лише в соцмережах – КМІС

Ілюстративне фото: Генштаб

Популярна в соціальних мережах теза про те, що воювати мають діти чиновників і депутатів, якою люди пояснюють свою відмову служити у війську, насправді має не так багато прибічників. Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький.

Він розповів про одне з опитувань КМІС – не публічне, але ілюстративне.

"Там є відкрите запитання: "У зв'язку із чим, на вашу думку, люди бояться служити?". У соцмережах я через повідомлення бачу тезу "хай діти депутатів і чиновників служать". Кількість таких відповідей серед реальних респондентів, якщо звести їх у статистику, – кілька відсотків", – зазначив Грушецький.

За його словами, більшість людей, які відповідали на це запитання, занепокоєні іншим. У них є певний природний страх за своє здоров'я, страх за свою родину – хто буде її забезпечувати. Є також страх перед командирами, тому що "розкручуються" проблеми, які виникають в окремих підрозділах.

Він наголосив, що у соціальних мережах пише і бере участь у дискусіях абсолютна меншість. А більшість людей там пасивна – вони просто споживають інформацію.

Читайте повне інтерв'ю з Грушецьким: Українці стали цинічними. Клаптика паперу про мир вже замало – виконавчий директор КМІС

12 листопада 2024 року КМІС опублікував результати опитування, згідно з яким українці, які не довіряють Зеленському, найбільше готові на територіальні поступки.

2 січня 2025 року КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з яким дедалі менше українців готові терпіти війну "стільки, скільки потрібно".

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