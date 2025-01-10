Тезис "пусть дети депутатов служат" на самом деле популярен только в соцсетях – КМИС

Грушецкий поделился результатами необнародованного опроса – о том, почему украинцы боятся идти на фронт

Иллюстративное фото: Генштаб

Популярный в социальных сетях тезис о том, что воевать должны дети чиновников и депутатов, которым люди объясняют свой отказ служить в армии, на самом деле имеет не так много сторонников. Об этом в интервью LIGA.net сообщил исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

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Он рассказал об одном из опросов КМИС – не публичном, но иллюстративном.

"Там есть открытый вопрос: "В связи с чем, по вашему мнению, люди боятся служить?". В соцсетях я по сообщениям вижу тезис "пусть дети депутатов и чиновников служат". Количество таких ответов среди реальных респондентов, если свести их в статистику, – несколько процентов", – отметил Грушецкий.

По его словам, большинство людей, отвечавших на этот вопрос, обеспокоены другим. У них есть определенный естественный страх за свое здоровье, страх за свою семью – кто будет ее обеспечивать. Есть также страх перед командирами, потому что "раскручиваются" проблемы, возникающие в отдельных подразделениях.

Он подчеркнул, что в социальных сетях пишет и участвует в дискуссиях абсолютное меньшинство. А большинство людей там пассивны – они просто потребляют информацию.

Читайте полное интервью с Грушецким: Украинцы стали циничными. Клочка бумаги о мире уже мало – исполнительный директор КМИС

12 ноября 2024 года КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которому украинцы, не доверяющие Зеленскому, больше всего готовы на территориальные уступки.

2 января 2025 года КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которому все меньше украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько нужно".

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