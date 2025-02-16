The Guardian: Стармер відвідає зустріч у Парижі, а потім поїде до США говорити про Україну

Кір Стармер (Фото: Andy Rain/EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер приєднається до європейського саміту, який скликає президент Франції Емманюель Макрон для обговорення плану дій щодо України. Про це повідомила газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаними з планами британського прем’єра.

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Макрон скликав екстрену зустріч європейських лідерів, включаючи Стармера, оскільки зростала стурбованість спробами президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перехопити контроль над мирним процесом в Україні.

Очікується, що на зустрічі, яка відбудеться в понеділок, 17 лютого, будуть обговорюватися зусилля Вашингтона щодо виключення європейських лідерів з мирних переговорів, позиція Європи щодо майбутнього членства України в НАТО та те, які гарантії можна запропонувати України, використовуючи потенціал Європи та Альянсу.

У суботу на Даунінг-стріт підтвердили, що чули про запропоновану зустріч, і дали зрозуміти, що Стармер візьме участь в ній і відвезе меседжі із саміту до Вашингтона, де він зустрінеться з Трампом.

Джерела у Великій Британії повідомили, що Макрон запросив до Парижа генерального секретаря НАТО Марка Рютте та лідерів Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.

"Зрозуміло, що Європа повинна взяти на себе більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі США, щоб забезпечити майбутнє України та протистояти загрозі, з якою ми стикаємося з боку Росії. Велика Британія працюватиме над тим, щоб США та Європа були разом. Ми не можемо дозволити, щоб будь-які розбіжності в Альянсі відвертати увагу від зовнішніх ворогів, з якими ми стикаємося", – зазначив Стармер.

Швидкість Макрона в спробах об’єднати європейських лідерів для спільної відповіді свідчить про ступінь занепокоєння в Європі з приводу зусиль США як контролювати процес, так і виключити європейські уряди з будь-яких детальних переговорів між Вашингтоном і Москвою, йдеться у матеріалі.