The Guardian: Стармер посетит встречу в Париже, а затем поедет в США говорить об Украине

Кир Стармер (Фото: Andy Rain/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится к европейскому саммиту, который созывает президент Франции Эмманюэль Макрон для обсуждения плана действий по Украине. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных о планах британского премьера.

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Макрон созвал экстренную встречу европейских лидеров, включая Стармера, поскольку увеличилась обеспокоенность попытками президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перехватить контроль над мирным процессом в Украине.

Ожидается, что на встрече, которая состоится в понедельник, 17 февраля, будут обсуждаться усилия Вашингтона по исключению европейских лидеров из мирных переговоров, позиция Европы по поводу будущего членства Украины в НАТО и какие гарантии можно предложить Украине, используя потенциал Европы и Альянса.

В субботу на Даунинг-стрит подтвердили, что слышали о предложенной встрече, и дали понять, что Стармер примет участие в ней и отвезет месседжи с саммита в Вашингтон, где он встретится с Трампом.

Источники в Великобритании сообщили, что Макрон пригласил в Париж генерального секретаря НАТО Марка Рютте и лидеров Германии, Италии, Великобритании и Польши.

"Понятно, что Европа должна взять на себя большую роль в НАТО, поскольку мы работаем с США, чтобы обеспечить будущее Украины и противостоять угрозе, с которой мы сталкиваемся со стороны России. Великобритания будет работать над тем, чтобы США и Европа были вместе. Мы не можем позволить, чтобы какие-либо разногласия в Альянсе отвлекаться от внешних врагов", — сказал Стармер.

Скорость Макрона в попытках объединить европейских лидеров для совместного ответа свидетельствует о степени беспокойства в Европе по поводу усилий США как контролировать процесс, так и исключить европейские правительства из каких-либо детальных переговоров между Вашингтоном и Москвой, говорится в материале.