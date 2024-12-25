The Telegraph: Дружина Асада серйозно хвора, її шанси оцінюють як 50 на 50

Асма аль-Асад та Башар Асад (Фото: ЕРА)

Дружина колишнього президента Сирії Башара Асада Асма аль-Асад хвора на лейкемію. Її шанси вижити лікарі оцінюють як 50 на 50, повідомляє The Telegraph з посиланням на співрозмовників, які безпосередньо спілкувалися з їхньою родиною.

Повідомляється, що 49-річну дружину сирійського президента, який втік до Росії, тримають "далеко від інших", щоб не допустити зараження. Вона не може ні з ким перебувати в одній кімнаті.

"Асма вмирає. Вона не може перебувати в одній кімнаті ні з ким [через свій стан]", – сказав один зі співрозмовників.

Інший інформатор додав, що коли лейкемія повертається, це жахливо. В останні тижні, за його словами, стан дружини Асада "був 50/50"

За інформацією обізнаних співрозмовників, її батько Фаваз Ахрас "розбитий горем" і доглядає дочку останні пів року спочатку в Арабських Еміратах, а потім у Москві. Зараз Асма нібито перебуває на лікуванні у Великій Британії, оскільки "втомилася від обмежень, накладених на неї в Москві".

Також, за деякими даними, дружина Асада хоче розлучення.

Інформація про хворобу дружини Асада з'явилася у травні 2024 року. За інформацією адміністрації президента Сирії, у неї діагностували гострий мієлоїдний лейкоз — агресивний рак кісткового мозку та крові.

У 2018 році Асма вже лікувалась від раку грудей, а в серпні 2019 року повідомила про одужання. Передбачається, що лейкемія відновилася після періоду ремісії.