The Telegraph: Жена Асада серьезно больна, ее шансы оценивают как 50 на 50

Асма аль-Асад и Башар Асад (Фото: ЕРА)

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада Асма аль-Асад больна лейкемией. Ее шансы выжить врачи оценивают как 50 на 50, сообщает The Telegraph со ссылкой на собеседников, напрямую общавшиеся с их семьей.

Сообщается, что 49-летнюю жену сбежавшего в Россию сирийского президента держат "вдали от других", чтобы не допустить заражения. Она не может ни с кем находиться в одной комнате.

"Асма умирает. Она не может находиться в одной комнате ни с кем [из-за своего состояния]", – сказал один из собеседников.

Другой информатор добавил, что когда лейкемия возвращается, это ужасно. В последние недели, по его словам, состояние жены Асада "было 50/50"

По информации осведомленных собеседников, ее отец Фаваз Ахрас "разбит горем" и ухаживает за дочерью последние полгода сначала в Арабских Эмиратах, а потом в Москве. Сейчас Асма якобы находится на лечении в Великобритании так как "устала от ограничений, наложенных на нее в Москве".

Также, по некоторым данным, жена Асада требует развода.

Информация о болезни жены Асада появилась в мае 2024 года. По информации администрация президента Сирии, у нее диагностировали острый миелоидный лейкоз — агрессивный рак костного мозга и крови.

В 2018 году Асма уже лечилась от рака груди, а в августе 2019 года сообщила о выздоровлении. Предполагается, что лейкемия у нее возобновилась после периода ремиссии.