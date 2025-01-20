Трамп може скасувати обмеження Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб – посол
Рафах, сектор Гази (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, скасує обмеження адміністрації Джо Байдена на постачання 2000-фунтових бомб до Ізраїлю вже в перші дні свого перебування на посаді. Про це виданню Walla News повідомив посол Ізраїлю у США Майк Герцог.

"З цього питання ведуться дискусії, але остаточного рішення ще немає", – сказав дипломат.

За його словами, адміністрація Байдена була стурбована тим, що використання Ізраїлем 2000-фунтових бомб у густонаселених районах Гази призведе до значних жертв серед цивільного населення.

Зазначається, що замороження постачання, яке Байден запровадив у травні 2024 року через операції Армії оборони Ізраїлю в Рафаху, стало одним із найгостріших моментів у відносинах між США та Ізраїлем за весь період 15-місячного конфлікту в секторі Гази.

Читайте також
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць
Ізраїльвійськова допомогадональд трампмайк герцог