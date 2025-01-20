Трамп може скасувати обмеження Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб – посол
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, скасує обмеження адміністрації Джо Байдена на постачання 2000-фунтових бомб до Ізраїлю вже в перші дні свого перебування на посаді. Про це виданню Walla News повідомив посол Ізраїлю у США Майк Герцог.
"З цього питання ведуться дискусії, але остаточного рішення ще немає", – сказав дипломат.
За його словами, адміністрація Байдена була стурбована тим, що використання Ізраїлем 2000-фунтових бомб у густонаселених районах Гази призведе до значних жертв серед цивільного населення.
Зазначається, що замороження постачання, яке Байден запровадив у травні 2024 року через операції Армії оборони Ізраїлю в Рафаху, стало одним із найгостріших моментів у відносинах між США та Ізраїлем за весь період 15-місячного конфлікту в секторі Гази.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.
- 17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.
- 15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.