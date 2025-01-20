Трамп може скасувати обмеження Байдена на постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб – посол

Рафах, сектор Гази (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, скасує обмеження адміністрації Джо Байдена на постачання 2000-фунтових бомб до Ізраїлю вже в перші дні свого перебування на посаді. Про це виданню Walla News повідомив посол Ізраїлю у США Майк Герцог.

"З цього питання ведуться дискусії, але остаточного рішення ще немає", – сказав дипломат.

За його словами, адміністрація Байдена була стурбована тим, що використання Ізраїлем 2000-фунтових бомб у густонаселених районах Гази призведе до значних жертв серед цивільного населення.

Зазначається, що замороження постачання, яке Байден запровадив у травні 2024 року через операції Армії оборони Ізраїлю в Рафаху, стало одним із найгостріших моментів у відносинах між США та Ізраїлем за весь період 15-місячного конфлікту в секторі Гази.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль розпочав воєнну операцію у секторі Гази.

17 жовтня 2024 року Ізраїль заявив про ймовірну ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп та підтвердив Байден.