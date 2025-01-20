Трамп может отменить ограничение Байдена на поставку Израилю 2000-фунтовых бомб – посол

Рафах, сектор Газа (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, отменит ограничение администрации Джо Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль уже в первые дни своего пребывания в должности. Об этом изданию Walla News сообщил посол Израиля в США Майк Герцог.

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"По этому вопросу ведутся дискуссии, но окончательного решения еще нет", – сказал дипломат.

По его словам, администрация Байдена была обеспокоена тем, что использование Израилем 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.

Отмечается, что заморозка поставок, которую Байден ввел в мае 2024 года из-за операций Армии обороны Израиля в Рафахе, стала одним из острейших моментов в отношениях между США и Израилем за весь период 15-месячного конфликта в секторе Газа.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.

17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.