Трамп может отменить ограничение Байдена на поставку Израилю 2000-фунтовых бомб – посол
Президент США Дональд Трамп, вероятно, отменит ограничение администрации Джо Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль уже в первые дни своего пребывания в должности. Об этом изданию Walla News сообщил посол Израиля в США Майк Герцог.
"По этому вопросу ведутся дискуссии, но окончательного решения еще нет", – сказал дипломат.
По его словам, администрация Байдена была обеспокоена тем, что использование Израилем 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.
Отмечается, что заморозка поставок, которую Байден ввел в мае 2024 года из-за операций Армии обороны Израиля в Рафахе, стала одним из острейших моментов в отношениях между США и Израилем за весь период 15-месячного конфликта в секторе Газа.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.
- После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа.
- 17 октября 2024 года Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
- 15 января 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявил Трамп и подтвердил Байден.