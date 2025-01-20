Трамп может отменить ограничение Байдена на поставку Израилю 2000-фунтовых бомб – посол
Рафах, сектор Газа (Фото: ЕРА/MOHAMMED SABER)

Президент США Дональд Трамп, вероятно, отменит ограничение администрации Джо Байдена на поставку 2000-фунтовых бомб в Израиль уже в первые дни своего пребывания в должности. Об этом изданию Walla News сообщил посол Израиля в США Майк Герцог.

"По этому вопросу ведутся дискуссии, но окончательного решения еще нет", – сказал дипломат.

По его словам, администрация Байдена была обеспокоена тем, что использование Израилем 2000-фунтовых бомб в густонаселенных районах Газы приведет к значительным жертвам среди гражданского населения.

Отмечается, что заморозка поставок, которую Байден ввел в мае 2024 года из-за операций Армии обороны Израиля в Рафахе, стала одним из острейших моментов в отношениях между США и Израилем за весь период 15-месячного конфликта в секторе Газа.

Читайте также
ХАМАС освободил трех израильских заложниц
Израильдональд трампвоенная помощьмайк герцог