Трамп пообіцяв "стерти з лиця землі" Іран, якщо країна здійснить погрози замаху на нього

За словами президента США, що б не сталося, всю країну підірвуть

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ ANDY RAIN)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "стертий з лиця Землі", якщо уряд країни спробує здійснити погрози замаху на його життя. Про це він повідомив в інтерв'ю NewsNation.

За словами Трампа, 20 січня він дав "дуже тверді вказівки" щодо дій у відповідь Ірану.

"Що б не сталося, всю країну підірвуть. Я б обов'язково завдав їм дуже сильного удару. Але в мене є дуже чіткі вказівки", – повідомив президент США.

Він також укотре розкритикував колишнього президента США Джо Байдена за те, що він свого часу не відреагував "рішучіше" на погрози з боку Ірану.

"Президент має захищати президента", – сказав Трамп.

Він також заявив, що має намір рішуче відреагувати в разі, якщо погрози будуть спрямовані "на когось, навіть не на президента".