Трамп пообіцяв "стерти з лиця землі" Іран, якщо країна здійснить погрози замаху на нього
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран буде "стертий з лиця Землі", якщо уряд країни спробує здійснити погрози замаху на його життя. Про це він повідомив в інтерв'ю NewsNation.
За словами Трампа, 20 січня він дав "дуже тверді вказівки" щодо дій у відповідь Ірану.
"Що б не сталося, всю країну підірвуть. Я б обов'язково завдав їм дуже сильного удару. Але в мене є дуже чіткі вказівки", – повідомив президент США.
Він також укотре розкритикував колишнього президента США Джо Байдена за те, що він свого часу не відреагував "рішучіше" на погрози з боку Ірану.
"Президент має захищати президента", – сказав Трамп.
Він також заявив, що має намір рішуче відреагувати в разі, якщо погрози будуть спрямовані "на когось, навіть не на президента".
- З кінця 2025 року в Ірані відбуваються масові протести. 2 січня 2026 року Трамп пообіцяв втрутитисяякщо влада Ірану застосує силу для придушення протестів, викликаних економічними проблемами.
- 12 січня американський президент оголосив про введення нових 25% вторинних тарифів проти тих, хто працює з Іраном. А 15 січня Мінфін США запровадив санкції проти 18 іранських фізичних та юридичних осіб.
- Того ж дня спікер парламенту Ірану пообіцяв дати "незабутній урок" Трампу, якщо він атакує країну.
- 17 січня Трамп назвав Хаменеї "хворою людиною" і виступив за закінчення його влади в Ірані.
- 18 січня Axios повідомляло, що протягом тижня Трамп схилявся до удару по Ірану, але так і не віддав наказ.
