Трамп пообещал "стереть с лица земли" Иран, если страна осуществит угрозы покушения на него

По словам президента США, что бы ни случилось, всю страну взорвут

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/ ANDY RAIN)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "стерт с лица Земли", если правительство страны попытается осуществить угрозы покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью NewsNation.

По словам Трампа, 20 января он дал "очень твердые указания" касательно ответных действий в отношении Ирана.

Читайте также Трамп не прилетит? Почему США не спешат помочь восстанию в Иране

"Что бы ни случилось, всю страну взорвут. Я бы обязательно нанес им очень сильный удар. Но у меня есть очень четкие указания", – сообщил президент США.

Он также в очередной раз раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он в свое время не отреагировал "более решительно" на угрозы со стороны Ирана.

"Президент должен защищать президента", – сказал Трамп.

Он также заявил, что намерен решительно отреагировать в случае, если угрозы будут направлены "на кого-то, даже не на президента".