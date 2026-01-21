Трамп пообещал "стереть с лица земли" Иран, если страна осуществит угрозы покушения на него
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет "стерт с лица Земли", если правительство страны попытается осуществить угрозы покушения на его жизнь. Об этом он сообщил в интервью NewsNation.
По словам Трампа, 20 января он дал "очень твердые указания" касательно ответных действий в отношении Ирана.
"Что бы ни случилось, всю страну взорвут. Я бы обязательно нанес им очень сильный удар. Но у меня есть очень четкие указания", – сообщил президент США.
Он также в очередной раз раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена за то, что он в свое время не отреагировал "более решительно" на угрозы со стороны Ирана.
"Президент должен защищать президента", – сказал Трамп.
Он также заявил, что намерен решительно отреагировать в случае, если угрозы будут направлены "на кого-то, даже не на президента".
- С конца 2025 года в Иране проходят массовые протесты. 2 января 2026 года Трамп пообещал вмешаться, если власти Ирана применят силу для подавления протестов, вызванных экономическими проблемами.
- 12 января американский президент объявил о введении новых 25% вторичных тарифов против тех, кто работает с Ираном. А 15 января Минфин США ввел санкции против 18 иранских физических и юридических лиц.
- В тот же день спикер парламента Ирана пообещал преподать "незабываемый урок" Трампу, если он атакует страну.
- 17 января Трамп назвал Хаменеи "больным человеком" и выступил за окончание его власти в Иране.
- 18 января Axios сообщало, что в течение недели Трамп склонялся к удару по Ирану, но так и не отдал приказ.
