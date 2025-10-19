Трамп: США не можуть віддати всю свою зброю Україні

Президент США заявив, що Штати не можуть передати Україні всю запитувану зброю, оскільки вона потрібна й самій Америці

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати "не можуть віддати Україні всю зброю", яку Київ хоче отримати, оскільки самі потребують її. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю Fox News.

Трамп зазначив, що він був дуже добрий до президента Володимира Зеленського і до України, але Штати не можуть віддавати все (зброю. – Ред.), тому що у них самих буде недостатньо.

"Розумієте, ми не можемо віддати усі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати", – сказав президент США.

На запитання про те, чи вірить він, що Путін відкритий до ідеї закінчити війну, не захоплюючи значну частину території України, Трамп відповів, що "він щось захопить".

"Я маю на увазі, що вони воювали й мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію", – відповів він.