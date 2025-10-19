Трамп: США не могут отдать все свое оружие Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "не могут отдать Украине все оружие", которое Киев хочет получить, поскольку сами нуждаются в нем. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.
Трамп отметил, что он был очень добр к президенту Владимиру Зеленскому и к Украине, но Штаты не могут отдавать все (оружие, – ред.), потому что у них самих будет недостаточно.
"Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", – сказал президент США.
На вопрос о том, верит ли он, что Путин открыт к идее закончить войну, не захватывая значительную часть территории Украины, Трамп ответил, что "он что-то захватит".
"Я имею в виду, что они воевали и имеют много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию", – ответил он.
- 14 октября Трамп анонсировал, что во время встречи в Белом доме будет говорить с Зеленским, в частности, о передаче Украине Tomahawk.
- Он признал, что во время разговора российскому диктатору не понравилась идея передачи Tomahawk Украине. В то же время Трамп заявил, что Америке также нужны эти ракеты.
- 17 октября Зеленский после встречи с Трампом заявил, что никто не отменял тему поставки Tomahawk.
- Axios писало, что Трамп заявил Зеленскому, что не намерен предоставлять Киеву Tomahawk, по крайней мере на данный момент.
