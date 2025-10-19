Трамп: США не могут отдать все свое оружие Украине

Президент США заявил, что Штаты не могут передать Украине все запрашиваемое оружие, поскольку оно нужно и самой Америке

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "не могут отдать Украине все оружие", которое Киев хочет получить, поскольку сами нуждаются в нем. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.

Трамп отметил, что он был очень добр к президенту Владимиру Зеленскому и к Украине, но Штаты не могут отдавать все (оружие, – ред.), потому что у них самих будет недостаточно.

"Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", – сказал президент США.

На вопрос о том, верит ли он, что Путин открыт к идее закончить войну, не захватывая значительную часть территории Украины, Трамп ответил, что "он что-то захватит".

"Я имею в виду, что они воевали и имеют много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию", – ответил он.