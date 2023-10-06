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Трамп заявив, що готовий стати спікером Палати представників на короткий час "заради партії"

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 06:23
Трамп заявив, що готовий стати спікером Палати представників на короткий час
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що готовий стати спікером Палати представників на короткий термін, доки законодавці не оберуть нового голову органу. Про це він повідомив у коментарі Fox News.

За його словами, його попросили "виступити як об'єднувача".

"Якщо вони не отримають голосів, вони запитають мене, чи я розгляну можливість обійняти посаду спікера, поки вони не знайдуть когось на більш тривалий термін, тому що я балотуюся на пост президента", — сказав Трамп.

Він зазначив, що готовий взяти на себе повноваження спікера на період від 30 до 90 днів "тільки заради партії".

Після відставки Кевіна Маккарті про свої заявки на пост спікера оголосили республіканці Джим Джордан та Стів Скаліз. Fox News пише, що Трампа "прекрасні стосунки" з обома.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Президент Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "дотриматись слова" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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Дмитро Гриниченко
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