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Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей на время "ради партии"

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 06:23
Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей на время
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей на короткий срок, пока законодатели не выберут нового главу органа. Об этом он сообщил в комментарии Fox News.

По его словам, его попросили "выступить в качестве объединителя". 

"Если они не получат голосов, они спросят меня, рассмотрю ли я возможность занять пост спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь на пост президента", — сказал Трамп.

Он отметил, что готов взять на себя полномочия спикера на период от 30 до 90 дней "только ради партии". 

После отставки Кевина Маккарти о своих заявках на пост спикера объявили республиканцы Джим Джордан и Стив Скализ. Fox News пишет, что с обоими из них у Трампа "прекрасные отношения". 

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
  • Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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Дмитрий Гриниченко
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