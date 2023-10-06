Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей на время "ради партии"

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей на короткий срок, пока законодатели не выберут нового главу органа. Об этом он сообщил в комментарии Fox News.

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По его словам, его попросили "выступить в качестве объединителя".

"Если они не получат голосов, они спросят меня, рассмотрю ли я возможность занять пост спикера, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, потому что я баллотируюсь на пост президента", — сказал Трамп.

Он отметил, что готов взять на себя полномочия спикера на период от 30 до 90 дней "только ради партии".

После отставки Кевина Маккарти о своих заявках на пост спикера объявили республиканцы Джим Джордан и Стив Скализ. Fox News пишет, что с обоими из них у Трампа "прекрасные отношения".

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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