ЦАХАЛ виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї. Пхеньян називає це "брехнею"
Армія оборони Ізраїлю виявила у терористів ХАМАС зброю, ймовірно, північнокорейського виробництва. Про це повідомляє американське видання NK News, яке пише про новини з Північної Кореї, а також пресслужба ЦАХАЛ.
На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні одного з яких, можливо, було вироблено в Північній Кореї.
Подібні фотографії опублікував також воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.
"Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7", – сказав Юст Оліманс, автор книги "Збройні сили Північної Кореї" і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з "колишніми зв'язками з КНДР".
"Експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку", – відзначив він, вказуючи на її присутність на фотографіях, опублікованих речником ЦАХАЛ і журналістом YNet.
Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши "брехнею Заходу".
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про початок операції "Залізні мечі".
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а 9 жовтня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
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