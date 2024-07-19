"Це великий крок вперед". Збройні сили Канади вперше в історії очолила жінка
Генерал Дженні Каріньян офіційно прийняла командування Збройними силами Канади на церемонії в Канадському військовому музеї в Оттаві, вона стала першою жінкою на цій посаді. Про це повідомило агентство The Associated Press.
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Каріньян замінила генерала Вейна Ейра, який обіймав цю посаду з 2021 року.
"Це може створити модель і змінити те, що можливо для жінок. Це великий крок вперед. Це результат багатьох, багатьох років роботи в Збройних силах Канади", – заявила Каріньян на церемонії.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав цей день історичним і похвалив Каріньян як людину, яка відповідає такій посаді.
"Ви перша жінка, яка коли-небудь стала начальником штабу оборони Канади, перша в G7 і G20. Ви є зразком для наслідування для всіх канадців і світу", – сказав Трюдо під час церемонії.
Свого часу Каріньян служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині. Вона отримала низку нагород за віддану службу канадському народові, зокрема, медаль "За бездоганну службу" і хрест "За бездоганну службу".
Її військова кар'єра на службі Канаді та канадцям триває понад 35 років, за цей час вона командувала двома інженерно-саперними полками й 2-ю Канадською дивізією.
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