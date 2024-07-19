"Це великий крок вперед". Збройні сили Канади вперше в історії очолила жінка

Канадські військові (Ілюстративне фото: Valda Kalnina/EPA)

Генерал Дженні Каріньян офіційно прийняла командування Збройними силами Канади на церемонії в Канадському військовому музеї в Оттаві, вона стала першою жінкою на цій посаді. Про це повідомило агентство The Associated Press.

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Каріньян замінила генерала Вейна Ейра, який обіймав цю посаду з 2021 року.

"Це може створити модель і змінити те, що можливо для жінок. Це великий крок вперед. Це результат багатьох, багатьох років роботи в Збройних силах Канади", – заявила Каріньян на церемонії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав цей день історичним і похвалив Каріньян як людину, яка відповідає такій посаді.

"Ви перша жінка, яка коли-небудь стала начальником штабу оборони Канади, перша в G7 і G20. Ви є зразком для наслідування для всіх канадців і світу", – сказав Трюдо під час церемонії.

Свого часу Каріньян служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині. Вона отримала низку нагород за віддану службу канадському народові, зокрема, медаль "За бездоганну службу" і хрест "За бездоганну службу".

Її військова кар'єра на службі Канаді та канадцям триває понад 35 років, за цей час вона командувала двома інженерно-саперними полками й 2-ю Канадською дивізією.

Фото: X-акаунт Трюдо

13 червня 2024 року Канада передала Україні близько 2000 списаних некерованих авіаційних ракет CRV7, до чого ще в лютому закликав начальник ГУР Кирило Буданов, а також 29 систем дистанційного керування Nanuk і 130 000 боєприпасів для стрілецької зброї.

Того самого дня Канада відправила Україні чотири нові броньовані автомобілі власного виробництва. Загалом заплановане постачання 50 таких транспортних засобів.

12 липня стало відомо, що Канада виділила $285 млн на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування західних винищувачів F-16.

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