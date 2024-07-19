Соратницю Макрона Брон-Піве переобрали спікеркою парламенту Франції
Депутати Національних зборів Франції (нижня палата парламенту) переобрали Яель Брон-Піве, яка є соратницею президента країни Емманюеля Макрона, на посаду спікера. Про це повідомило BFM TV.
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Голосування у французькому парламенті відбувалося у три тури. У третьому турі Брон-Піве здобула необхідну для переобрання відносну більшість голосів.
У фінальному турі голосування Брон-Піве обійшла кандидата від ультралівих та комуністів Андре Шассеня (207 голосів) та представника ультраправих Себастьєна Шеню (141 голос). За її кандидатуру проголосували 220 парламентарів.
У 2022 році Брон-Піве стала першою жінкою на цій посаді. За час свого головування у французькому парламенті вона декілька разів відвідувала Україну, зокрема виступала у Верховній Раді.
- 9 червня 2024 року Макрон оголосив про розпуск нижньої палати парламенту, Національної асамблеї, через поразку його партії Відродження на виборах до Європарламенту (ЄП).
- У першому турі парламентських виборів Національне об’єднання отримало 34,2%. На другому місці – блок лівих партій Новий народний фронт, за нього віддали голоси 29,1%. Партія чинного президента Макрона Відродження та її союзники – на третьому місці, вони здобули підтримку 21,5% виборців.
- У другому турі перемогу здобув ультралівий Народний фронт. Друге місце посів блок Макрона, а третє – Національне об'єднання.
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