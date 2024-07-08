Французькі ультраправі приєднались до групи Орбана в Європарламенті – Politico

"Патріоти за Європу" таким чином стали третьою за величиною групою в Європарламенті, пише видання

Жордан Барделла (Фото: Mohammed Badra/EPA)

8 липня французька ультраправа партія Національне об’єднання Марін Ле Пен офіційно приєдналась в Європейському парламенті до групи "Патріоти за Європу", в яку, зокрема, входять Фідес прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Австрійська партія свободи (FPO) та центристська ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Про це повідомило видання Politico.

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За інформацією видання, лідер Національного об’єднання Жордан Барделла став президентом групи. Відповідне рішення було хвалене на зустрічі, яка тривала менш як 20 хвилин. У разі перемоги партії на парламентських виборах у Франції Барделла претендував на посаду прем’єр-міністра, але політична сила посіла лише третє місце.

Посаду віцепрезидентки групи віддали представниці Фідес Кінзі Гал, а генеральним секретарем (це найвпливовіша адміністративна посада) став Філіп Клейс, який раніше обіймав цю ж посаду в іншій ультраправій групі "Ідентичність і демократія".

"Патріоти за Європу" таким чином стали третьою за величиною групою в Європарламенті, що налічує 84 депутати із 12 країн. 30 з них – від Національного об'єднання.

30 червня Орбан оголосив про створення нової групи в ЄП під назвою "Патріоти за Європу". Його партнерами стали лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії, президент партії ANO Андрей Бабіш.

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