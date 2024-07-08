Французские ультраправые присоединились к группе Орбана в Европарламенте – Politico

"Патриоты за Европу" таким образом стали третьей по величине группой в Европарламенте, пишет издание

Жордан Барделла (Фото: Mohammed Badra/EPA)

8 июля французская ультраправая партия Национальное объединение Марин Ле Пен официально присоединилась в Европейском парламенте к группе "Патриоты за Европу", в которую, в частности, входят Фидес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Австрийская партия свободы (FPO) и центристская ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщило издание Politico.

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По информации издания лидер Национального объединения Жордан Барделла стал президентом группы. Соответствующее решение было принято на встрече, которая длилась менее 20 минут. В случае победы партии на парламентских выборах во Франции Барделла претендовал на должность премьер-министра, но политическая сила заняла только третье место.

Должность вице-президента группы отдали представительнице Фидес Кинзи Гал, а генеральным секретарем (это самая влиятельная административная должность) стал Филипп Клейс, ранее занимавший эту же должность в другой ультраправой группе "Идентичность и демократия".

"Патриоты за Европу" таким образом стали третьей по величине группой в Европарламенте, насчитывая 84 депутата из 12 стран. 30 из них – от Национального объединения.

30 июня Орбан объявил о создании новой группы в ЕП под названием "Патриоты за Европу". Его партнерами стали лидер ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль и бывший премьер Чехии, президент партии ANO Андрей Бабиш.

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