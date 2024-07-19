Соратницу Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

В третьем туре она набрала 220 голосов

Яэль Брон-Пиве в Верховной Раде (Фото: ВРУ)

Депутаты Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) переизбрали Яэль Брон-Пиве, которая является соратницей президента страны Эмманюэля Макрона, на должность спикера. Об этом сообщило BFM TV.

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Голосование во французском парламенте проходило в три тура. В третьем туре Брон-Пиве получило необходимое для переизбрания относительное большинство голосов.

В финальном туре голосования Брон-Пиве обошла кандидата от ультралевых и коммунистов Андре Шассеня (207 голосов) и представителя ультраправых Себастьена Шеню (141 голос). За ее кандидатуру проголосовали 220 парламентариев.

В 2022 году Брон-Пиве стала первой женщиной на этом посту. За время своего председательства во французском парламенте она несколько раз посещала Украину, в частности, выступала в Верховной Раде.

9 июня 2024 года Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи из-за поражения его партии Возрождения на выборах в Европарламент (ЕП).

В первом туре парламентских выборов Национальное объединение получило 34,2%. На втором месте блок левых партий Новый народный фронт, за него отдали голоса 29,1%. Партия действующего президента Макрона Возрождение и ее союзники оказались на третьем месте, они получили поддержку 21,5% избирателей.

Во втором туре победу одержал ультралевый Народный фронт. Второе место занял блок Макрона, а третье – Национальное объединение.

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