"Это большой шаг вперед". Вооруженные силы Канады впервые в истории возглавила женщина

Она заменила на этом посту генерала Уэйна Эйра

Канадские военные (Иллюстративное фото: Valda Kalnina/EPA)

Генерал Дженни Кариньян официально приняла командование Вооруженными силами Канады на церемонии в Канадском военном музее в Оттаве, она стала первой женщиной в этой должности. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

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Кариньян заменила генерала Уэйна Эйра, занимавшего этот пост с 2021 года.

"Это может создать модель и изменить то, что возможно для женщин. Это большой шаг вперед. Это результат многих, многих лет работы в Вооруженных силах Канады", – заявила Кариньян на церемонии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот день историческим и похвалил Кариньян как человека, отвечающего такой должности.

"Вы первая женщина, которая когда-либо стала начальником штаба обороны Канады, первая в G7 и G20. Вы – образец для подражания всем канадцам и миру", – сказал Трюдо во время церемонии.

В свое время Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине. Она получила ряд наград за верную службу канадскому народу, в частности, медаль "За безупречную службу" и крест "За безупречную службу".

Ее военная карьера на службе Канаде и канадцам длится более 35 лет и включает в себя командование двумя инженерно-саперными полками и 2-й Канадской дивизией.

Фото: X-аккаунт Трюдо

13 июня 2024 года Канада передала Украине около 2000 списанных неуправляемых авиационных ракет CRV7, к чему еще в феврале призвал начальник ГУР Кирилл Буданов, а также 29 систем дистанционного управления Nanuk и 130 000 боеприпасов для стрелкового оружия.

В тот же день Канада отправила Украине четыре новых бронированных автомобиля собственного производства. Всего запланированы поставки 50 таких транспортных средств.

12 июля стало известно, что Канада выделила $285 млн на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание западных истребителей F-16.

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