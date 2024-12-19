Центр при РНБО: У Мурманську стався вибух у районі бази Північного флоту Росії – відео

Відстань між Україною та Мурманськом становить приблизно 2000 км

База Північного флоту в Мурманській області (Фото: Wikipedia)

У російському Мурманську стався вибух у районі бази Північного флоту. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"У Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет "Циркон", – зазначив Коваленко.

За його словами, ця база дає Росії можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Там можуть розміщуватися як надводні кораблі, так і підводні атомні човни.

Кораблі Північного флоту Росії є носіями ракет "Калібр". Також цей флот займається розвідкою та протидією силам НАТО з прицілом на Арктику.

У прокремлівських Telegram-каналах повідомлялося про два вибухи у районі Мурманська. За словами місцевих мешканців, вибухові хвилі відчували на відстані кількох десятків кілометрів.

Повідомляється, що сталися вибухи ще 18 грудня близько 17:30. Офіційно російська влада подробиць не повідомляла.

Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.