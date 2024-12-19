Центр при РНБО: У Мурманську стався вибух у районі бази Північного флоту Росії – відео
У російському Мурманську стався вибух у районі бази Північного флоту. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
"У Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні доки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет "Циркон", – зазначив Коваленко.
За його словами, ця база дає Росії можливість контролювати арктичні морські шляхи та доступ до Північного Льодовитого океану. Там можуть розміщуватися як надводні кораблі, так і підводні атомні човни.
Кораблі Північного флоту Росії є носіями ракет "Калібр". Також цей флот займається розвідкою та протидією силам НАТО з прицілом на Арктику.
У прокремлівських Telegram-каналах повідомлялося про два вибухи у районі Мурманська. За словами місцевих мешканців, вибухові хвилі відчували на відстані кількох десятків кілометрів.
Повідомляється, що сталися вибухи ще 18 грудня близько 17:30. Офіційно російська влада подробиць не повідомляла.
Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 км.
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