Центр при СНБО: В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота России – видео
База Северного флота в Мурманской области (Фото: Wikipedia)

В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"В Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также проходит тестирование, в том числе ракет "Циркон", – отметил Коваленко.

По его словам, эта база позволяет России контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Там могут размещаться как надводные корабли, так и подводные атомные лодки.

Корабли Северного флота России являются носителями ракет "Калибр". Также этот флот занимается разведкой и противодействием силам НАТО с прицелом на Арктику.

В прокремлевских Telegram-каналах сообщалось о двух взрывах в районе Мурманска. По словам местных жителей, взрывные волны ощущали на расстоянии нескольких десятков километров. Официально российские власти подробностей не сообщали. 

Прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

Центр при СНБО: В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота России – видео
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