Центр при СНБО: В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота России – видео

База Северного флота в Мурманской области (Фото: Wikipedia)

В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

"В Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также проходит тестирование, в том числе ракет "Циркон", – отметил Коваленко.

По его словам, эта база позволяет России контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Там могут размещаться как надводные корабли, так и подводные атомные лодки.

Корабли Северного флота России являются носителями ракет "Калибр". Также этот флот занимается разведкой и противодействием силам НАТО с прицелом на Арктику.

В прокремлевских Telegram-каналах сообщалось о двух взрывах в районе Мурманска. По словам местных жителей, взрывные волны ощущали на расстоянии нескольких десятков километров. Официально российские власти подробностей не сообщали.

Прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.