Центр при СНБО: В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота России – видео
В Мурманске произошел взрыв в районе базы Северного флота. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"В Мурманске расположены командные центры, склады боеприпасов, ремонтные доки и пункты управления флотом. Там также проходит тестирование, в том числе ракет "Циркон", – отметил Коваленко.
По его словам, эта база позволяет России контролировать арктические морские пути и доступ к Северному Ледовитому океану. Там могут размещаться как надводные корабли, так и подводные атомные лодки.
Корабли Северного флота России являются носителями ракет "Калибр". Также этот флот занимается разведкой и противодействием силам НАТО с прицелом на Арктику.
В прокремлевских Telegram-каналах сообщалось о двух взрывах в районе Мурманска. По словам местных жителей, взрывные волны ощущали на расстоянии нескольких десятков километров. Официально российские власти подробностей не сообщали.
Прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.
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