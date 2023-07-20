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ЦВК не визнала нардепом від ОПЗЖ наступного в списку після Плачкової, бо партію заборонено

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20.07.2023, 19:41
ЦВК не визнала нардепом від ОПЗЖ наступного в списку після Плачкової, бо партію заборонено - Фото
Верховна Рада (Фото - Олександр Корнієнко, Facebook)

Замість народної депутатки від партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка тиждень тому написала заяву на складання депутатського мандату, в Раду не може зайти новий нардеп за списком від ОПЗЖ, тому що ця політсила визнана забороненою в Україні. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

ЦВК отримала постанову Верховної Ради України від 14 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження Плачкової. Вона була обрана нардепкою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ.

В таких випадках новим обраним народним депутатом стає наступний за черговістю кандидат від зазначеної партії. Однак ЦВК взяла до уваги рішення суду, яким заборонено діяльність ОПЗЖ в Україні.

ЦВК визнала заборону діяльності ОПЗЖ обставиною, що унеможливлює ухвалення рішення щодо визнання обраним нардепом особи, яка є наступною в списку ОПЗЖ.

Раніше ЦВК вже ухвалювала аналогічні рішення після припинення повноважень інших нардепів від ОПЗЖ.

Оксана Житнюк
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