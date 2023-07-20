ЦВК не визнала нардепом від ОПЗЖ наступного в списку після Плачкової, бо партію заборонено

Замість народної депутатки від партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка тиждень тому написала заяву на складання депутатського мандату, в Раду не може зайти новий нардеп за списком від ОПЗЖ, тому що ця політсила визнана забороненою в Україні. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

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ЦВК отримала постанову Верховної Ради України від 14 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження Плачкової. Вона була обрана нардепкою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ.

В таких випадках новим обраним народним депутатом стає наступний за черговістю кандидат від зазначеної партії. Однак ЦВК взяла до уваги рішення суду, яким заборонено діяльність ОПЗЖ в Україні.

ЦВК визнала заборону діяльності ОПЗЖ обставиною, що унеможливлює ухвалення рішення щодо визнання обраним нардепом особи, яка є наступною в списку ОПЗЖ.

Раніше ЦВК вже ухвалювала аналогічні рішення після припинення повноважень інших нардепів від ОПЗЖ.

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