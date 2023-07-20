ЦВК не визнала нардепом від ОПЗЖ наступного в списку після Плачкової, бо партію заборонено
Замість народної депутатки від партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка тиждень тому написала заяву на складання депутатського мандату, в Раду не може зайти новий нардеп за списком від ОПЗЖ, тому що ця політсила визнана забороненою в Україні. Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.
ЦВК отримала постанову Верховної Ради України від 14 липня 2023 року, якою достроково припинено повноваження Плачкової. Вона була обрана нардепкою на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії ОПЗЖ.
В таких випадках новим обраним народним депутатом стає наступний за черговістю кандидат від зазначеної партії. Однак ЦВК взяла до уваги рішення суду, яким заборонено діяльність ОПЗЖ в Україні.
ЦВК визнала заборону діяльності ОПЗЖ обставиною, що унеможливлює ухвалення рішення щодо визнання обраним нардепом особи, яка є наступною в списку ОПЗЖ.
Раніше ЦВК вже ухвалювала аналогічні рішення після припинення повноважень інших нардепів від ОПЗЖ.
- 14 квітня 2022 року Рада призупинила діяльність ОПЗЖ в українському парламенті, а 12 травня фракція ОПЗЖ перестала існувати в Раді.
- Замість фракції ОПЗЖ у парламенті створили дві депутатських групи. Перша – Платформа за життя та мир на чолі з Юрієм Бойком. Друга – Відновлення України на чолі з Ігорем Абрамовичем.
- 20 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові ухвалив рішення про заборону діяльності ОПЗЖ. У липні ОПЗЖ подала апеляцію на судове рішення, а 15 вересня Верховний суд відхилив апеляцію та остаточно заборонив діяльність ОПЗЖ.
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