ЦИК не признала нардепом от ОПЗЖ следующего в списке после Плачковой – партия запрещена
Вместо народного депутата от партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, неделю назад написавшей заявление на сложение депутатского мандата, в Раду не может зайти новый нардеп по списку от ОПЗЖ, потому что эта политсила признана запрещенной в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.
ЦИК получила постановление Верховной Рады Украины от 14 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия Плачковой. Она была избрана нардепом на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии ОПЗЖ.
В таких случаях новым избранным народным депутатом становится следующий по очередности кандидат от указанной партии. Однако ЦИК приняла во внимание решение суда, которым запрещена деятельность ОПЗЖ в Украине.
ЦИК признала запрет деятельности ОПЗЖ обстоятельством, исключающим возможность принятия решения о признании избранным нардепом лица, которое указано следующим в списке ОПЗЖ.
Ранее ЦИК уже принимала аналогичные решения после прекращения полномочий других нардепов от ОПЗЖ.
- 14 апреля 2022 года Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а 12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде.
- Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы. Первая – Платформа за жизнь и мир во главе с Юрием Бойко. Вторая – Восстановление Украины во главе с Игорем Абрамовичем.
- 20 июня Восьмой апелляционный административный суд во Львове принял решение о запрете деятельности ОПЗЖ. В июле ОПЗЖ подала апелляцию на судебное решение, а 15 сентября Верховный суд отклонил апелляцию и окончательно запретил деятельность ОПЗЖ.
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