ЦИК не признала нардепом от ОПЗЖ следующего в списке после Плачковой – партия запрещена

Вместо народного депутата от партии ОПЗЖ Татьяны Плачковой, неделю назад написавшей заявление на сложение депутатского мандата, в Раду не может зайти новый нардеп по списку от ОПЗЖ, потому что эта политсила признана запрещенной в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЦИК получила постановление Верховной Рады Украины от 14 июля 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия Плачковой. Она была избрана нардепом на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии ОПЗЖ.

В таких случаях новым избранным народным депутатом становится следующий по очередности кандидат от указанной партии. Однако ЦИК приняла во внимание решение суда, которым запрещена деятельность ОПЗЖ в Украине.

ЦИК признала запрет деятельности ОПЗЖ обстоятельством, исключающим возможность принятия решения о признании избранным нардепом лица, которое указано следующим в списке ОПЗЖ.

Ранее ЦИК уже принимала аналогичные решения после прекращения полномочий других нардепов от ОПЗЖ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.