ЦРУ розкритикувало висновок розвідки США про підтримку Трампа Росією

Дональд Трамп і Володимир Путін (Фото: EPA)

Центральне розвідувальне управління США поставило під сумнів попередню роботу розвідувальних служб про втручання Росії у президентські вибори 2016 року на користь Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Новий звіт було складено за наказом директора ЦРУ Джона Реткліффа. У ньому перелічені недоліки в оцінці розвідки 2017 року, яка зробила висновок, що російський уряд за наказом диктатора Володимира Путіна вів таємну кампанію впливу для просування кандидатури Трампа на посаду президента США.

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Восьмисторінковий документ згадує кілька "аномалій", які, на думку авторів, могли вплинути на цей висновок, зокрема стислі терміни та акцент на "непідтверджену інформацію", таку як фінансоване демократами дослідження про зв'язки Трампа з Росією, проведене колишнім британським шпигуном Крістофером Стілом.

У звіті зазначено включення до оцінки розвідувальної спільноти двосторінкового аналізу Стіла, який містив "пікантні та непідтверджені чутки" про зв'язки Трампа з Росією.

На думку авторів звіту, це "підняло необґрунтовані твердження до статусу доказів, поставивши під загрозу аналітичну цілісність рішення".

Водночас телеканал зазначає, що новий звіт ЦРУ безпосередньо не суперечить жодним попереднім розвідувальним даним.

"Цей звіт не змінює жодних з основних доказів – насправді він навіть не розглядає жодних із цих доказів", – сказав експерт з питань Росії, який керує Інститутом глобальних відносин Мойніхена в Сіракузькому університеті Браян Тейлор.

Він припустив, що звіт, можливо, мав на меті підтвердити заяви Трампа про те, що розслідування його зв'язків з Росією є частиною містифікації з боку Демократичної партії.