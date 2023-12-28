Туск анонсував візит до України. Сказав, що попросить поляків не блокувати кордон
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував візит до Києва та переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив на пресконференції у Варшаві, цитує його TVN 24.
За його словами, неправильно їхати до України та присвячувати весь візит питанням блокування кордону польськими перевізниками.
"Мені трохи незручно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського та всієї України. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого потрібно досягти", — сказав Туск.
Він зазначив, що попросить польських перевізників не блокувати кордон "тільки через війну".
"Ситуація драматична, і я можу заявити, що зроблю все можливе, аби полегшити життя та долю польських транспортних компаній", — заявив польський прем'єр.
Раніше про те, що українська влада вже якийсь час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, писало польське видання Onet.
- 8 грудня Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.
- 11 грудня польський Сейм ухвалив рішення про те, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.
- 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри до уряду Туска.
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