Туск анонсував візит до України. Сказав, що попросить поляків не блокувати кордон

Туск заявив, що зробить усе можливе, аби "полегшити життя та долю польських транспортних компаній"

Дональд Туск (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував візит до Києва та переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це він повідомив на пресконференції у Варшаві, цитує його TVN 24.

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За його словами, неправильно їхати до України та присвячувати весь візит питанням блокування кордону польськими перевізниками.

"Мені трохи незручно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського та всієї України. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого потрібно досягти", — сказав Туск.

Він зазначив, що попросить польських перевізників не блокувати кордон "тільки через війну".

"Ситуація драматична, і я можу заявити, що зроблю все можливе, аби полегшити життя та долю польських транспортних компаній", — заявив польський прем'єр.

Раніше про те, що українська влада вже якийсь час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, писало польське видання Onet.

8 грудня Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення про те, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри до уряду Туска.

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