Туск анонсировал визит в Украину. Сказал, что попросит поляков не блокировать границу

Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы "облегчить жизнь и судьбу польских транспортных компаний"

Дональд Туск (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал визит в Киев и переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Варшаве, цитирует его TVN 24.

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По его словам, неправильно ехать в Украину и посвящать весь визит вопросам блокировки границы польскими перевозчиками.

"Мне немного неловко об этом говорить, потому что я знаю, какая ситуация у президента Зеленского и всей Украины. Но мы подготовим этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего предстоит добиться", — сказал Туск.

Он отметил, что попросит польских перевозчиков не блокировать границу "только из-за войны".

"Ситуация драматичная, и я могу заявить, что сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских транспортных компаний", — заявил польский премьер.

Ранее о том, что украинские власти уже некоторое время пытаются организовать визит Туска в Киев в ближайшее время, писало польское издание Onet.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение о том, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотума доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

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