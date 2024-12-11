Туск домовився з Зеленським про візит і візит-відповідь на початок 2025 року

Дональд Туск (Фото: EPA-EFE / RADEK PIETRUSZKA)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що на початку 2025 року відвідає Київ. У відповідь президент України Володимир Зеленський приїде до Варшави, коли Польща розпочне своє головування у Раді Європейського Союзу. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"Я мав вчора довгу розмову з президентом Зеленським. Ми домовилися з українським президентом про візит і візит-відповідь найближчими днями. Я буду в Україні на початку року. Президент Зеленський приїде до нас у цей важливий момент, коли Польща почне головувати у Раді ЄС", – зазначив Туск.

Крім того, під час зустрічі з естонським прем’єром Крістеном Міхалом польський прем’єр обговорив питання безпеки та спільні кроки для завершення війни в Україні. Туск підкреслив, що обидві країни активно працюють над справедливим вирішенням конфлікту.

"Це дуже важливо, щоб перед російською загрозою, війною, що триває, була солідарність з Україною країн, які добре і мудро будують майбутнє регіону з погляду наших інтересів і нашої безпеки", – додав він.

Раніше Туск заявив, що мирні переговори щодо війни Росії в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.