Туск договорился с Зеленским о визите и ответном визите на начало 2025 года
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в начале 2025 года посетит Киев. В ответ президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву, когда Польша начнет свое председательство в Совете Европейского Союза. Об этом сообщает Радио Свобода.
"У меня был вчера долгий разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС", – отметил Туск.
Кроме того, во время встречи с эстонским премьером Кристеном Михалом польский премьер обсудил вопросы безопасности и общие шаги по завершению войны в Украине. Туск подчеркнул, что обе страны активно работают над справедливым решением конфликта.
"Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности", – добавил он.
Ранее Туск заявил, что мирные переговоры относительно войны России в Украине могут начаться уже этой зимой.
- 8 декабря Дональд Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 9 декабря Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир и достичь прекращения огня. Между тем в России последовательно отказываются от переговоров без выполнения ее условий.