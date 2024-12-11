Туск договорился с Зеленским о визите и ответном визите на начало 2025 года

Дональд Туск (Фото: EPA-EFE / RADEK PIETRUSZKA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что в начале 2025 года посетит Киев. В ответ президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву, когда Польша начнет свое председательство в Совете Европейского Союза. Об этом сообщает Радио Свобода.

"У меня был вчера долгий разговор с президентом Зеленским. Мы договорились с украинским президентом о визите и ответном визите в ближайшие дни. Я буду в Украине в начале года. Президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда Польша начнет председательствовать в Совете ЕС", – отметил Туск.

Кроме того, во время встречи с эстонским премьером Кристеном Михалом польский премьер обсудил вопросы безопасности и общие шаги по завершению войны в Украине. Туск подчеркнул, что обе страны активно работают над справедливым решением конфликта.

"Это очень важно, чтобы перед российской угрозой, продолжающейся войной, была солидарность с Украиной стран, которые хорошо и мудро строят будущее региона с точки зрения наших интересов и нашей безопасности", – добавил он.

Ранее Туск заявил, что мирные переговоры относительно войны России в Украине могут начаться уже этой зимой.