"Ти воюєш або працюєш на державу". Зеленський анонсує новий механізм бронювання

Президент заявив, що "ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде зарплат"

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром планується розробити новий "справедливий" механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Про це він сказав під час візиту до Черкаської області, виступаючи на регіональному засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові.

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Зеленський наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", – заявив Зеленський.

Також, за його словами, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – додав він.

У листопаді 2022 року Верховна Рада дозволила бізнесу бронювати військовозобов’язаних працівників без мобілізаційних завдань. Дозвіл діє для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Перелік таких підприємств визначає Кабмін.

3 січня 2024-го LIGA.net повідомляла, що в ОП і Кабміні думають над зміною правил бронювання від мобілізації. Критерієм для цього може стати сплата податків з офіційної зарплати чи доходів.

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