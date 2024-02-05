"Ты воюешь или работаешь на государство". Зеленский анонсирует новый механизм бронирования

Президент заявил, что "мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет зарплат"

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в скором времени планируется разработать новый "справедливый" механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Об этом он сказал во время визита в Черкасскую область, выступая на региональном заседании членов Конгресса местных и региональных властей при президенте.

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Зеленский отметил необходимость проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.

"Мы все поддерживаем наших воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить парней на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", – добавил он.

В ноябре 2022 года Верховная Рада разрешила бизнесу бронировать военнообязанных работников без мобилизационных задач. Разрешение действует для предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Список таких предприятий определяет Кабмин.

3 января 2024 года LIGA.net сообщала, что в ОП и Кабмине думают над изменением правил бронирования от мобилизации. Критерием для этого может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов.

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