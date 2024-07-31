У американців запитали, чи достатня підтримка України: відповіді виборців двох партій

29% американців вважають, що підтримка США для України є надмірною, а 26% вважають її достатньою

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

48% американців вважають, що їхня країна має допомагати Україні, 49% виступають проти цього. Такі результати опитування опублікував Pew Research Center.

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62% прихильників Республіканської партії вважають, що США не зобов'язані допомагати Україні в обороні від російського вторгнення. Близько двох третин демократів та незалежних виборців, що підтримують Демократичну партію (63%), переконані, що успіх України – відповідальність США.

Лише третина республіканців та їхніх прихильників (36%) згодні з цим.

29% американців вважають, що підтримка США для України є надмірною, а 26% вважають її достатньою.

Приблизно кожен п'ятий (19%) вважає, що підтримка США є недостатньою, тоді як чверть опитаних не мають чіткої відповіді на це запитання.

Більшість демократів вважають, що США надають або достатній обсяг допомоги Україні (36%), або недостатній (27%). Лише 13% демократів вважають, що допомоги надто багато.

Близько половини республіканців (47%) переконані, що США надають Україні надмірну допомогу, що більш ніж утричі перевищує частку демократів з таким поглядом.

Лише 18% республіканців вважають, що поточний рівень допомоги є достатнім, а 12% кажуть, що США надають занадто мало допомоги Україні.

Опитування Pew Research Center серед 9424 дорослих американців було проведено 1-7 липня 2024 року – до того, як президент Джо Байден оголосив, що відмовляється від своєї кандидатури на пост президента від Демократичної партії.

23 липня 2024 року Байден передав держсекретарю Блінкену й міністерці фінансів Джанет Єллен свої повноваження щодо фінансової підтримки України.

29 липня США оголосили про виділення Україні двох пакетів військової допомоги – на $200 млн та $1,5 млрд.

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