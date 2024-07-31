У американцев спросили, достаточна ли поддержка Украины: ответы избирателей двух партий

29% американцев считают, что поддержка США для Украины чрезмерна, а 26% считают ее достаточной

Фото: ЕРА/ALLISON DINNER

48% американцев считают, что их страна должна помогать Украине, 49% против этого. Такие результаты опроса опубликовал Pew Research Center.

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62% сторонников Республиканской партии полагают, что США не обязаны помогать Украине в обороне от российского вторжения. Около двух третей демократов и независимых избирателей, поддерживающих Демократическую партию (63%), уверены, что успех Украины – ответственность США.

Только треть республиканцев и их сторонников (36%) согласны с этим.

29% американцев считают, что поддержка США для Украины чрезмерна, а 26% считают ее достаточной.

Приблизительно каждый пятый (19%) считает, что поддержка США недостаточна, тогда как четверть опрошенных не имеют четкого ответа на этот вопрос.

Большинство демократов считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи Украине (36%), либо недостаточный (27%). Только 13% демократов считают, что помощи слишком много.

Около половины республиканцев (47%) убеждены, что США оказывают Украине чрезмерную помощь, что более чем в три раза превышает долю демократов с таким взглядом.

Только 18% республиканцев считают, что текущий уровень помощи достаточен, а 12% говорят, что США оказывают слишком мало помощи Украине.

Опрос Pew Research Center среди 9424 взрослых американцев был проведен 1-7 июля 2024 года, прежде чем президент Джо Байден объявил, что отказывается от своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии.

23 июля 2024 года Байден передал госсекретарю Блинкену и министру финансов Джанет Еллен свои полномочия по финансовой поддержке Украины.

29 июля США объявили о выделении Украине двух пакетов военной помощи – на $200 млн и $1,5 млрд.

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