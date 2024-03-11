У Байдена хочуть спрямувати майже $20 млрд на модернізацію ядерних сил у 2025 році

Як повідомили в Білому домі, йдеться про кошти в межах бюджету країни на 2025 фінансовий рік

Прототип ядерної бомби (Фото: Повітряні сили США)

Адміністрація президента США Джо Байдена виступила з ініціативою направити $19,8 млрд бюджетних коштів на продовження модернізації ядерних озброєнь. Про це повідомляється в проєкті бюджету на 2025 фінансовий рік, оприлюдненому на сайті Білого дому.

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На модернізацію ядерного потенціалу США у 2025 році пропонується направити $19,8 млрд – на $4,5 млрд більше, ніж було виділено у 2021 році в межах Стратегії національної оборони та ядерної стратегії.

У підрозділі, який стосується модернізації засобів ядерного стримування, зазначається, що упорядники бюджету приділяють увагу американській ядерній тріаді, засобам стратегічного стримування НАТО, програмам модернізації ядерних сил, а також вдосконаленню систем контролю та зв'язку.

Ці дії, як повідомляється в документі, необхідні для захисту населення США та їхніх союзників від міжнародних загроз, які зростають.

З вересня 2023 року Конгрес США не може дійти згоди щодо бюджету на 2024 рік. Зокрема, немає консенсусу й стосовно надання допомоги Україні.

1 березня 2024 року повідомлялося, що Байден підписав закон щодо тимчасового продовження фінансування федеральних установ та уникнення шатдауну – зупинки функціонування уряду.

8 березня Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу деяких федеральних відомств до кінця 2024 фінансового року – 30 вересня.

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