У Байдена хотят направить почти $20 млрд на модернизацию ядерных сил в 2025 году

Как сообщили в Белом доме, речь идет о средствах в рамках бюджета страны на 2025 финансовый год

Прототип ядерной бомбы (Фото: Воздушные силы США)

Администрация президента США Джо Байдена выступила с инициативой направить $19,8 млрд бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом сообщается в проекте бюджета на 2025 финансовый год, обнародованном на сайте Белого дома.

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На модернизацию ядерного потенциала США в 2025 году предлагается направить $19,8 млрд – на $4,5 млрд больше, чем было выделено в 2021 году в рамках Стратегии национальной обороны и ядерной стратегии.

В разделе, касающемся модернизации средств ядерного сдерживания, отмечается, что составители бюджета уделяют внимание американской ядерной триаде, средствам стратегического сдерживания НАТО, программам модернизации ядерных сил, а также совершенствованию систем контроля и связи.

Эти действия, как сообщается в документе, необходимы для защиты населения США и их союзников от нарастающих международных угроз.

С сентября 2023 года Конгресс США не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. В частности, нет консенсуса и о предоставлении помощи Украине.

1 марта 2024 года сообщалось, что Байден подписал закон о временном продолжении финансирования федеральных учреждений во избежание шатдауна – остановки функционирования правительства.

8 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение средств на работу некоторых федеральных ведомств до конца 2024 финансового года – 30 сентября.

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