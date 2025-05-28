У Балтійському морі російський есмінець переслідував німецький фрегат

Фрегат "Баварія" (Фото: Бундесвер)

Російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков" переслідував німецький фрегат "Баварія" на шляху до німецького порту Росток у Балтійському морі. Уряд Німеччини заявив про необхідність посилення захисту портів від російської загрози. Про це повідомляють Bild і Kieler Nachrichten.

Зазначається, що фрегат "Баварія" брав участь у навчаннях з іншими підрозділами НАТО в Північній Атлантиці разом з підводним човном U 33.

Після закінчення тренувань він вирушив до порту Росток, щоб взяти участь у наступних великих морських навчаннях НАТО "Балтійські операції – 2025" (Baltops), старт яких запланований на 3 червня.

На цьому шляху за ним почав рухатися російський есмінець "Віцеадмірал Кулаков", який супроводжував фрегат до Ростока.

Цей інцидент викликав занепокоєння німецького уряду.

"Ми повинні якомога швидше захистити наші порти від наростальних російських загроз, зокрема шляхом захисту інфраструктури, збільшення інвестицій у кібербезпеку та переобладнання мостів для танків", – заявив Bild координатор морського сполучення Федерального уряду Німеччини Крістоф Плосс.

Як повідомляє Kieler Nachrichten, цього року підрозділи НАТО мають готуватися до прямого контакту з російськими кораблями під час навчань Baltops, адже Росія несподівано оголосила про початок великих військово-морських навчань у Балтійському морі.

"Останніми роками НАТО проводило навчання Baltops у Балтійському морі в червні, а ВМС Росії – у липні. Цього року це може змінитися", – повідомив виданню керівник відділу морської стратегії та безпеки Інституту політики безпеки Кільського університету Себастьян Брунс.

Згідно із заявою Балтійського флоту в Калінінграді, підрозділи російського Балтійського флоту за підтримки Повітряно-космічних сил країни та Північного флоту мають провести тренування щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Росія планує спрямувати на маневри 20 військових кораблів, 3000 солдатів, а також 25 літаків і гелікоптерів.