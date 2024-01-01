У Дніпрі "шахед" поцілив по підприємству, в області дрон зачепив лінію електропередач – фото

По всій області без жертв та постраждалих

Фото: Сергій Лисак

У Новорічну ніч російські загарбники атакували дронами-камікадзе типу Shahed Дніпропетровську область, унаслідок цього є пошкодження та руйнування. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Українські захисники знищили п'ять "шахедів" у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах, проте не обійшлося без влучань, зазначив посадовець.

У Дніпрі безпілотник окупантів поцілив по одному з підприємств – сталося займання, але впродовж години пожежники приборкали вогонь, пише Лисак.

У П'ятихатській громаді Кам'янського району 1500 родин залишалися без світла – російський дрон зачепився за лінію електропередач, проте фахівці оперативно виїхали на місце та заживили оселі, зауважує голова ОВА.

Нікопольщина перебувала під артилерійськими обстрілами – росіяни випустили по районному центру понад десяток снарядів, пошкоджено гімназію та 13 приватних будинків, побиті два гаражі, газогони та електромережі, повідомляє посадовець.

По всій області без жертв та постраждалих, підсумував він.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Ввечері та вночі проти 1 січня окупанти атакували Одесу "шахедами", унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.

Унаслідок атаки був знищений музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера.

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