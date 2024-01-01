В Днепре "шахед" попал по предприятию, в области дрон задел линию электропередач – фото
В Новогоднюю ночь российские захватчики атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Днепропетровскую область, вследствие чего есть повреждения и разрушения. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Украинские защитники уничтожили пять "шахедов" в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах, однако не обошлось без попаданий, отметил чиновник.
В Днепре беспилотник оккупантов попал по одному из предприятий – произошло возгорание, но в течение часа пожарные обуздали огонь, пишет Лысак.
В Пятихатской общине Каменского района 1500 семей оставались без света – российский дрон зацепился за линию электропередач, однако специалисты оперативно выехали на место и зажили дома, отмечает председатель ОВА.
Никопольщина находилась под артиллерийскими обстрелами – россияне выпустили по районному центру более десятка снарядов, повреждена гимназия и 13 частных домов, избиты два гаража, газопровода и электросети, сообщает чиновник.
По всей области без жертв и пострадавших, подытожил он.
- В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БПЛА.
- Вечером и ночью против 1 января оккупанты атаковали Одессу "шахедами", в результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие. Были прямые и осколочные попадания беспилотников по жилым домам в Одессе, занимались пожарами.
- В результате атаки был уничтожен музей украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился лидер и идеолог Организации украинских националистов Степан Бандера.
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